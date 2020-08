Mit dem Icon „Wohngesundes Bauen mit Sopro“ sollen künftig sowohl wohngesunde und emissionsarme Produkte als auch entsprechenden Aktionen bildhaft „gelabelt“ werden. Eyecatcher des neuen Icons ist der sogenannte „vitruvianische Mensch“ wie ihn bereits Leonardo da Vinci gezeichnet hat. Er ist seitdem nicht nur nicht ein Symbol für Ästhetik und ideale Proportionen, sondern signalisiert auch, dass bei allen Handlungen stets der Mensch das Maß aller Dinge ist. Eine Bestätigung hierfür ist unter anderem das Bauverzeichnis des Sentinel Haus Instituts für geprüft wohngesunde Produkte, in der zahlreiche Sopro Produkte zum Verlegen und Verfugen von Fliesen sowie zur Vorbehandlung und Abdichtung gelistet sind. Jedes dieser Produkte wurde einzeln anhand des Emicode EC1-plus-Zertifikats der GEV – Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V. sowie der strengen Vorgaben des Sentinel Haus Instituts auf seine Eignung für den Bau und die Sanierung gesünderer Gebäude geprüft. Das Thema „Nachhaltigkeit“ hat die Sopro Bauchemie in ihrer Unternehmensphilosophie verankert. Dokumentiert wird dies unter anderem in der Mitgliedschaft der Sopro Bauchemie in der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) sowie der Minergie-Zertifizierung, dem wichtigem Baustandard in der Schweiz.

www.sopro.com