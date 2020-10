Der Europäische Verband für Wärmedämm-Verbundsysteme (European Association of ETICS, EAE) hat den Kreis seiner außerordentlichen Mitglieder mit der Paroc GmbH (Hamburg) erneut erweitert. Das zu Owens Corning gehörende Unternehmen liefert Wärme-, Schall- und Brandschutzdämmung aus Steinwolle für Fassaden, Dächer, Böden, Zwischendecken und Wände sowie Technische Isolierungen unter anderem für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Herbert Eusewig, Verkaufsleiter Paroc Europa, zur Motivation für den Beitritt: „In Zeiten globalisierter Märkte engagiert sich die EAE in Europa aktiv als kompetenter Partner für nachhaltiges Bauen und Renovieren. Als einer der führenden Hersteller von Steinwolle-Erzeugnissen mit über 80 Jahren Erfahrung sind energieeffiziente Dämmlösungen und technisches Know-how unser Beitrag zum Schutz der Umwelt. Grenzüberschreitendes Netzwerken ist dabei der Schlüssel zum Erfolg, deshalb ist für uns die Mitgliedschaft in der EAE sehr wichtig und nützlich.“ EAE-Geschäftsführer Ralf Pasker verdeutlichte bei der Übergabe der Mitgliedsurkunde die wachsende Bedeutung seiner Organisation als Branchenvertretung auf internationaler Ebene: „Derzeit wird in den europäischen Gremien über viele Rahmengesetze beraten: European Green Deal, Renovation Wave, Revision der Bauproduktenverordnung oder das Thema Circular Economy. Als EAE bringen wir uns intensiv in diese für die WDVS-Branche entscheidenden Prozesse ein. Im Austausch mit den nationalen Mitgliedern unterstützen und gestalten wir die Umsetzung der in Brüssel gefassten Beschlüsse in nationale Gesetze und Programme mit. Die EAE-Mitglieder ermöglichen diese Arbeit durch ihren Beitrag und können sich mit dem gemeinsamen Know-how zugleich selbst in die Diskussion einbringen.“