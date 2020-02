Aufgrund des starken Wachstums, gestiegener Komplexität und dem kontinuierlichen Ausbau des Produktprogrammes, hat die Geschäftsleitung der Döllken Profiles GmbH gemeinsam mit dem Mutterkonzern, der Surteco Group SE, beschlossen, bis Ende 2020 am Produktionsstandort Bönen ein 10.000 qm großes neues Logistikzentrum zu bauen. In diesem werden die wesentlichen logistischen Aktivitäten gebündelt, wodurch mehr Flexibilität und eine bessere Performance hinsichtlich der gesamten Disposition und Abwicklung der Lieferungen erzielt werden soll. Neben neuen Räumlichkeiten für Versand und Logistik werden auch ca. 40 Büroarbeitsplätze entstehen sowie neue Sozialräume für über 180 Mitarbeiter. Durch die Zentralisierung der logistischen Aktivitäten sollen in erheblichem Umfang Transporte überflüssig werden.

www.doellken-weimar.de

15. Februar 2020

Firmenverzeichnis

Hier finden Sie mehr über: