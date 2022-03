Man muss kein Aufräum-Experte sein wie die japanische Ordnungsikone Marie Kondo, um den Entrümplungswunsch zuhause professionell anzupacken. „Nicht kleckern, klotzen, statt Stapel, Boxen“ heißt die Devise! Mit den vielseitigen, eigentlich für Industrie und Handwerk entwickelten Behältern des Verpackungsspezialisten Auer Packaging gelingt nachhaltige Ordnung in Garage, Hobbyraum und Kinderzimmer intuitiv ganz ohne Aufräum-Coach.

Gut gestapelt, ist halb gewonnen

„Normalerweise laufen unsere Boxen auf automatisierten Förderanlagen bei Autoherstellern oder erleichtern die Abläufe in großen Logistikhallen“, erklären Philipp und Robert Auer, Geschäftsführer des bayerischen Familienunternehmens Auer Packaging. „Seit 2020 bekommen wir aber immer mehr Bestellungen von Privatleuten und uns erreichen über Instagram tolle Bilder von aufgeräumten Garagen und perfekt sortierten Kinderzimmern oder Bastelecken. Besonders beliebt bei den Privatkunden sind unsere Sichtlagerkästen, Eurobehälter und Kippkästen“, so Auer. Dass die robusten Kunststoffboxen ursprünglich für Industrie und Handwerk konzipiert sind, macht sie für den Aufräumtrend zu Hause nur noch attraktiver.

Innovativ und platzsparend

Was 20 Jahre unter hoher Materialbelastung über ein Förderband laufen kann, hält in der heimischen Garage ewig, so der Gedanke. Auch, dass die Boxen platzsparend gestapelt und bei Bedarf staubsicher verschlossen werden können, schätzt die

Kundschaft von Auer Packaging. Dabei sind die verschiedenfarbigen Kunststoffbehälter und Boxen nicht nur ergonomisch in der Handhabung, praktisch und robust, sie sehen auch noch schick aus. Industrial Style mal anders. Alle

Behälter von Auer werden in Deutschland hergestellt. Die umfangreiche Produktpalette bietet mit viel Zubehör Flexibilität und erleichtert mit ihren durchdachten Details den Flow bei Aufräumaktion und Frühjahrsputz. Perfekt für alle Selfmade-Sortierer, Ordnungsfans und Home-Improver: Alle Auer-Behälter gibt es schon ab der Bestellmenge von einem Stück in verschiedenen Größen und Farben.

