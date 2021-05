Das Unternehmen Raumzeit.cc ist spezialisiert auf Produkte, die die Sinne ansprechen sollen. Der Kunde soll sehen, fühlen und riechen und die Materialien ganzheitlich erleben können. Im Sortiment sind Tapeten aus Naturmaterialien, Moosplatten, aber auch wasserfeste Wandelemente für den Wandausbau mit besonderer Gestaltung, Platten mit Holzoptik und Sandstrahlfolien. Damit will das Unternehmen Lösungen anbieten für die gestiegene Nachfrage nach immer individuelleren, kreativen und schnellen Gestaltungsmaßnahmen im Bereich Interior Design. Alle Produkte können laut Anbieter mit handelsüblichem Werkzeug bearbeitet werden und sind schnell verfügbar. Jetzt sucht das Unternehmen Vertriebs- und Montagepartner für sein Konzept. Für diese Partner hat Gründer und CEO Christoph Moser ein Vertriebs- und Marketingkonzept ausgearbeitet. Enthalten sind eine Website, Elemente des digitalen Marketings und ein rollbarer Mini-Showroom, ein Musterkoffer, in dem sich das komplette Produktsortiment von raumzeit.cc befindet. Ergänzt wird das ganze mit Kalkulationshilfen und Schulungen. Laut Christoph Moser sollen alle Tools ständig weiterentwickelt werden, damit die Partnerhandwerker immer am Puls der Zeit sind. Weitere Informationen unter:

www.raumzeit.cc/vertriebspartner-werden/das-konzept/