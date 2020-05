99,1 Prozent der PDR-Kunden waren 2019 mit dem Rückhol- und Recyclingservice für gebrauchte Montageschaumdosen zufrieden (16,9 %) oder sehr zufrieden (81,4 %). Lediglich 0,9 Prozent gaben an, unzufrieden zu sein. Im Vergleich zum Vorjahr legte die Gesamtzufriedenheit der Befragten um 3,4 Prozent zu. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Kundenumfrage der PDR Recycling GmbH + Co KG, Thurnau. Nach eigenen Aussagen würden 99,1 Prozent den Service weiterempfehlen. An der online durchgeführten Umfrage beteiligten sich 902 Handwerksunternehmen, Baumärkte und kommunale Wertstoffhöfe. Handwerker können den kostenlosen Rücknahmeservice für gebrauchte PU-Schaumdosen so nutzen: Gebrauchte Dosen im Originalverkaufskarton sammeln. Dieser dient als Rücksendekarton. Danach genügen ein gebührenfreier Anruf (0800–7836736), eine E-Mail (abholauftrag@pdr.de) oder der Klick zum Online-Abholauftrag (www.pdr.de/abholauftrag). Wer den Recyclingservice regelmäßig nutzen will, kann sich ein Kundenkonto einrichten. Anschließend kümmern sich die Recyclingspezialisten um Abholung und Recycling. Der Betrieb erhält eine Übernahmebestätigung, mit der er die korrekte Entsorgung des Sonderabfalls gegenüber den Behörden nachweisen kann. Auch viele Bau-, Fachmärkte und Baustoffhändler nehmen gebrauchte PU-Schaumdosen kartonweise zurück und lassen sie ihrerseits von PDR abholen. Solche Rückgabestellen für Kartons und auch einzelne Bauschaumdosen finden sich unter www.pdr.de/plz-suche.

