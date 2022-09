Rund 100 Teilnehmende haben an der Jahrestagung der Deutschen Bauchemie im Juni 2022 in Bremerhaven teilgenommen. Die Ukraine-Folgen und EU-Themen bestimmten die Arbeit der neuen Verbandsspitze. Im Vorstand und in der Geschäftsführung des Industrieverbandes gab es personelle Änderungen. Durch das Ausscheiden des bisherigen Vorstandsvorsitzenden war diese Position neu zu besetzen. In einer eigens angesetzten Sitzung wählte das Gremium Andreas Collignon (Wacker Chemie AG) zum neuen Vorsitzenden. Das Amt als zweiter stellvertretender Vorsitzender übernahm Dirk Sieverding (Remmers GmbH), erster Stellvertreter bleibt wie bisher Joachim Straub (Sika Deutschland GmbH). Neu in den Vorstand gewählt wurde Dr. Jörg Leuninger (DAW SE). Norbert Schröter, seit mehr als 32 Jahren Hauptgeschäftsführer der Deutschen Bauchemie, geht Ende 2022 in den Ruhestand. Neue Hauptgeschäftsführerin ist seit 1. Juli 2022 Ina Hundhausen, unterstützt durch die Geschäftsführer Martin Glöckner und Martin Ludescher und die Geschäftsstellen in Frankfurt und Brüssel. Im Mittelpunkt der Rede von Andreas Collignon hatte zuvor die schwierige Branchensituation vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, der hohen Energiepreise, der Rohstoff- und Materialknappheit und der Probleme im internationalen Fracht- und Logistikmanagement gestanden. „Wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen. Die substanziellen Voraussetzungen in unseren Mitgliedsunternehmen sind gut, die Auftragslage immer noch zufriedenstellend. Prognosen über die nähere Zukunft aber bleiben letztlich spekulativ, jedes aktuelle Ereignis im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg kann sehr schnell unabsehbare Folgen haben“, so der Vorstandsvorsitzende.

