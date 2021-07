Der Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL) hat Mitte Juni die neu gestaltete Informationsplattform „Lacklaborant.de“ freigeschaltet. Die Website bietet jungen Menschen in der Phase der Berufsfindung zielgruppengerechte Informationen. Neben Porträts der wichtigsten Ausbildungsberufe in der Lack- und Druckfarbenindustrie, Informationen zu Weiterbildungsmöglichkeiten und Bewerbungstipps können Schülerinnen und Schüler auch gezielt Ausbildungsplätze in ihrer Nähe finden. Dabei werden sie unterstützt durch multimediale Inhalte und Erfahrungsberichte aus erster Hand. Eine benutzerfreundliche Ausbildungssuche auf der Startseite zeigt alle ausbildenden Firmen im Umkreis an und soll schnell zum Traumjob führen. Die Website bietet mehr Videoformate, ist jetzt über Suchmaschinen besser zu finden und auch auf allen Endgeräten einwandfrei nutzbar.

www.Lacklaborant.de