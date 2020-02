Das „Bodennetzwerk“ veranstaltete im Dezember 2019 in Köln erstmals den WeihnachtsCampus als neuen Branchentreffpunkt. 25 Industriepartner präsentierten unter dem Motto „Alles an einem Ort – mit Experten – in Aktion“ Produkte und Anwendungen. Rund 130 externe Besucher sowie mehr als 100 interessierte Mitarbeiter aus den Reihen der Industriepartner folgten der Einladung. Nicht nur das geballte Fachwissen, auch das weihnachtliche Ambiente kam bei den Besuchern und Ausstellern sehr gut an. Alle Partner freuen sich auf die Fortsetzung dieses neuen Konzeptes: „Als Auftaktveranstaltung lief der WeihnachtsCampus schon sehr gut“, so Stephan Wolff von objectflor, der als Gastgeber den neuen Campus des Unternehmens zur Verfügung gestellt hatte. „Nun, da das Konzept bekannt ist, werden wir den Termin etablieren und wachsen lassen.“

1. Februar 2020

