Tubag lädt zum 18. Sanierungsforum ein. Die eintägige Veranstaltung findet am 30. September 2021 im Industriedenkmal Sayner Hütte in Bendorf-Sayn statt.Neun ExpertInnen zeugen von dessen Aktualität und veranschaulichen mit ihren Vorträgen, dass die Instandsetzung historischer Gebäude einen hohen Grad an Wissen und Erfahrung erfordert. Die ersten Fachvorträge des Tages stehen ganz im Zeichen des Veranstaltungsortes. Die Sayner Hütte war eine der bedeutendsten Eisengießereien Preußens im 19. Jahrhundert. Vorträge zur Entwicklung der Industriekultur, zur Gusskonstruktion und zur Industriedenkmalpflege beleuchten Geschichte und Gegenwart des Bauwerks. In der Mittagspause besteht zudem die Gelegenheit, die Sayner Hütte bei einem individuellen Rundgang zu erkunden. Das letztjährige Forum hat gezeigt: das Interesse an einem solchen Austausch ist trotz Corona nach wie vor sehr groß. So wird das tubag Sanierungsforum auch in diesem Jahr mit den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen als Präsenz-Veranstaltung an den Start gehen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie das Seminarprogramm zum Download gibt es unter:

https://www.sievert-akademie.de/sanierungsforum/