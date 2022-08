Remmers kooperiert mit Cloppenburger Farbengroßhändler

Erstmals nimmt Remmers aus Löningen am 9. und 10. September 2022 an der vom Farbengroßhändler Weigel veranstalteten gleichnamigen Hausmesse im BLG Forum in Bremen teil. Die Messe wird traditionell von der Zielgruppe der Maler und des ausbauenden Gewerbes in Nordwestdeutschland stark frequentiert, bietet sie doch einen aktuellen Überblick über wichtige Trends und Neuheiten für professionelle Verarbeiter.

Auf dem 30 qm großen Messestand werden ausgewählte Produkte aus dem umfangreichen Sortiment präsentiert. Dabei versteht sich Remmers als neuer Partner der Firma Weigel und bietet neben leistungsfähigen Lasuren und Lacksystemen für das Malerhandwerk auch einfach zu verarbeitende Bodenbeschichtungssysteme. Sie ermöglichen Verarbeitern aus anderen Gewerken, Bodenbeschichtungen professionell auszuführen und alle Leistungen aus einer Hand anzubieten. Die beständigen und sicheren Bodenbeschichtungssysteme decken mit ihrer Vielfalt ein breites Anwendungsspektrum ab – von Innenräumen bis zu Tiefgaragen.

Außerdem haben die Mitarbeiter u.a. leistungsfähige Lacke wie den Aqua ML-69/sm Multi-Lack 3in1 im Gepäck. Das wasserbasierte Eintopf-Lacksystem ist äußerst vielseitig einsetzbar und eignet sich für den gesamten Beschichtungsaufbau auf Metallen, Kunststoffen sowie nicht und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich. Von der Leistungsfähigkeit der verschiedenen Systeme können sich Besucher an beiden Tagen bei Live-Vorführungen am Messestand überzeugen.