Der MMA-Designboden Concrete Look von Silikal soll Innenräumen eine frische und moderne Atmosphäre geben. Die Dekorbeschichtung soll sich für repräsentative Räume wie in Restaurants, Bars und Boutiquen, außerdem für Verkaufs- und Ausstellungsflächen, für Räume in Arztpraxen und Laboren eignen. Die typisch graue Farbe des Bodens kann in verschiedenen Nuancen von hell bis dunkel gewählt werden. Entscheidend für das sichtbare Farbergebnis des „Concrete Look“ ist dabei der Farbton der Grundschicht. Helle Grautöne der Grundschicht erzeugen helle Böden. Je dunkler die Grundschicht, umso kontrastreicher und dunkler wird der Boden.

www.silikal.de