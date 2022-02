Ringen um Stabilität

Das Auf und Ab im Zuge der Pandemie treibt die Themen der Spezialisten der Eurobaustoff Fachgruppe Putze/WDVS an. Besonders die anhaltende Einkaufspreisdynamik prägt das Geschäft der Fachhändler täglich aufs Neue, so der gemeinsame Tenor der Onlinetagung im Dezember. Dass hoher Bedarf an Austausch besteht, bestätigten die 54 Teilnehmenden aus 37 Gesellschafterhäusern, die zunächst die Präsentation von Bereichsleiter Mario Mühlbauer mit Blick auf die Einkaufsumsätze per 10/2021 verfolgten. So verbuchte die Eurobaustoff aufgrund der Preisentwicklungen ein Gesamt-Plus von 12,25 %, der Hochbau insgesamt ein Plus von 4,15 %, Putze/WDVS ein Plus von 6,65 %. „Die Fachgruppe lag im Produktsegment Putze/WDVS mit einem Plus von 9,47 % sogar deutlich über dieser Entwicklung“, berichtete Mühlbauer, welcher der Diskussion um die Einkaufspreise und die mangelnde Stabilität und Planungssicherheit bezüglich der Lieferfähigkeit Raum gab. „Die Kalkulationssicherheit für unsere Kunden und damit für Investoren muss oberste Priorität für das kommende Jahr 2022 haben“, ist sich die Fachgruppe einig. Denn aus der kurzen Angebotsbindung resultiere entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine enorme Unsicherheit, die dann zur Verschiebung der Objekte führe, so der allgemeine Konsens. „Im Bereich ‚privater Bauherr‘ führt es zur Verteuerung oder Ablehnung einer Finanzierung, da die Banken schließlich konkret wissen wollen, was ein Bauvorhaben kostet, und zwar ohne Preisgleitklauseln“, weiß auch Mühlbauer.

„Nichts wird uns vor dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften mittel- und langfristig bewahren, als das eigene Angebot an Schulungsmaßnahmen für unsere Kolleginnen und Kollegen, das wir auf einem entsprechend hohen und wertvollen Niveau ausbauen müssen“, mahnte abschließend Fachgruppensprecher Udo Gräbel, Geschäftsführer der Bau-Ma-Tec, Stadtlohn.

Um sicherzustellen, dass die nächste Fachgruppen-Tagung tatsächlich in Präsenz stattfinden kann, wurde als Termin nicht wie üblich der März avisiert, sondern der 10. Mai 2022 festgelegt. Dann soll die Tagung in Frankfurt stattfinden.

www.eurobaustoff.de