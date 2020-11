Steinwolle-Dämmstoffe recyclen

Ab sofort wird der „Rockcycle“ Rücknahmeservice für Rockwool Steinwolle-Dämmstoffe ausgeweitet. In insgesamt vier deutschen Werken können Steinwolle-Reste recycelt werden. Erst jüngst wurden die Kapazitäten mit einer neuen Recyclinganlage an der Linie 9 am Standort Neuburg noch einmal deutlich erweitert.

Möglich ist das Recycling von Steinwolle-Dämmsystemen, wie sie u.a. von Malern, Stuckateuren oder Trockenbauern verarbeitet werden. Der Verschnitt muss lediglich in Big Bags gesammelt werden, die beim Baustoffhändler oder dem Systemhalter des WDVS zusammen mit der Neuware gekauft werden. Auch vlieskaschierte Dämmstoffe von Rockwool können auf diese Weise in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden. Bislang noch ausgenommen vom Rücknahmeservice sind ausschließlich aluminiumkaschierte Produkte.

Big Bags mit der Ware bestellen

Lkw, die Baustellen mit Material versorgen, nehmen volle Big Bags auf und fahren sie zum nächstgelegenen Rockwool Werk. Abhängig von der zu erwartenden Verschnittmenge auf einer Baustelle sei es sinnvoll, dass entweder ein Verarbeiter, ein Systemhalter oder ein Fachhändler Big Bags vorhält, empfiehlt Peters. „Jeder, der mit Ware von Rockwool beliefert wird, kann dem Spediteur nach entsprechender Voranmeldung volle Big Bags mitgeben“, betont Vertriebsdirektor Peter Peters. Auch wenn der Rohstoff für Steinwolle nicht knapp sei oder werde: Die Wiederverwertung von Verarbeitungsresten entlaste Deponien und weise in eine Zukunft, in der die Kreislaufwirtschaft an Bedeutung gewinnen werde.