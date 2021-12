Ende Oktober informierte Knauf über neue Herausforderungen im Bereich der Bindemittel-/Compound-Technologie. Im Rahmen der digitalen Compound-Veranstaltung verfolgten über 60 Teilnehmer die informativen und kompakten Fachvorträge zu aktuellen politischen und rohstoffrelevanten Themen.

Vor allem der anstehende Ausstieg aus der Kohleverstromung und der damit verbundene Wegfall des wichtigen Rohstoffs REA-Gips wird neue Strategien bei der Versorgung mit Gips und gipsbasierten Bindemitteln erfordern. Der aus der Rauchgasentschwefelung in Kohlekraftwerken gewonnene Sekundärrohstoff ist heute noch die wichtigste Rohstoffquelle für die Gips- und Bindemittelindustrie. Christopher Dürr, Leiter Politik bei Knauf, skizzierte die aktuelle und die zu erwartende Situation im Bereich der Rohstoffversorgung mit Gips vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Bundestagswahl: „Das Abschalten der Kohlekraftwerke bis voraussichtlich 2038 stellt die Branche vor große Herausforderungen“. Verschärfungen der Klimaschutzvorgaben sowie steigende Preise für CO2-Zertifikate können nach seiner Einschätzung dafür sorgen, dass sich das Angebot an REA-Gips schon früher verknappt. Auf der anderen Seite ist in den kommenden Jahren mit einem steigenden Bedarf an Gips und Bindemitteln zu rechnen, wie Christopher Dürr anschaulich aufzeigte. Decken lässt sich der Bedarf künftig nur durch den verstärkten Einsatz von Naturgips. Das Recycling von Gips bietet zum jetzigen Zeitpunkt noch keine ausreichende sowie alleinige Alternative. Knauf stellt sich hier jedoch seiner Verantwortung und arbeitet verstärkt daran, das Thema Gipsrecycling voranzutreiben. Die Konsequenzen der Umstellung von REA-Gips zu Naturgips für die Bindemittel-Produktion erläuterte Dr. Matthias Büttner, Leiter Forschung und Entwicklung im Bereich Fließestrich und Bindemittel.

