Als Ersatz für die Messe BAU in München, gab es in diesem Jahr die virtuelle Messe BAU ONLINE. Zu den Ausstellern gehörte auch die Uzin Gruppe, die, wie Vorstandsmitglied Philipp Utz in der Pressekonferenz betonte, seit über 100 Jahren einen klaren Fokus auf den Boden lege. Inzwischen gehören neben der Kernmarke Uzin folgende Marken zur Uzin Utz Group: arturo, codex, Pajarito, Pallmann, rz und Wolff. Vorstand Philipp Utz gewährte einen kurzen Rückblick auf das Geschäftsjahr 2020. Die Uzin Gruppe habe die klimaschädlichen Emissionen um 25 Prozent reduzieren können. Als ein Beispiel hierfür nannte Utz die Umstellung auf Recycling-Gebinde. Insgesamt konnte man in Ulm auf ein positives Geschäftsjahr zurückblicken – trotz Pandemie. Auch in das Jahr 2021 blickt man zuversichtlich, was nicht zuletzt einigen Innovationen geschuldet sein könnte. So ist mit der neuen Fixierung Uzin U 5000 die erste Dispersions-Haftfixierung, die im Sprühverfahren aufgetragen wird, erhältlich. Diese vereinfache und beschleunige laut Uzin das Verlegen von selbstliegenden Bodenfliesen (etwa von PVC-Designbelägen oder textilen Fliesen) – im Vergleichsversuch um bis zu 400 Prozent.

Auch das 2020 neu gegründete Unternehmen Uzin Utz Tools, zu dem Wolff und Pajarito zählen, startet mit Neuheiten ins neue Jahr. Weil es beim Strippen von HDF und MDF immer wieder zu Problemen komme, habe man die Parkettfräse Biber 200 entwickelt, die eine komplette und zugleich untergrundschonende Entfernung von Mehrschichtparkett ermögliche. Werkzeughersteller Pajarito erweitert sein Portfolio für den Maler mit einer Produktneuheit – dem XXL-Tapezierspachtel mit einer Breite von 50 Zentimetern. Damit eignet sich das Werkzeug ideal zum Andrücken von großformatigen Wandbelägen.

Seit Januar bietet Pallmann die Parkettschleifmaschine Spider mit LED-Licht zur 360°-Ausleuchtung und mit Radkappen an. Das integrierte Licht leuchte den Arbeitsbereich optimal aus. So seien Rückstände alter Beschichtungen und Unregelmäßigkeiten im Schleifbild gut sichtbar. Das erleichtere das Arbeiten insbesondere in schlecht beleuchteten Räumen und sorge für ein noch gleichmäßigeres Schleifbild. Die praktischen Radkappen schützten Türrahmen und Wände vor Kratzern. Mit dem neuen Pall-X Filler präsentiert Pallmann einen faserarmierten Kitt mit langer Verarbeitungszeit, der selbst das Schließen sehr breiter Fugen in nur einem Arbeitsschritt ermögliche. Dank des geringen Schwindverhaltens des gut schleifbaren Kitts sei nur ein einmaliges Aufspachteln notwendig. Die neutrale Farbgebung der Fuge sorgt nach dem Ölen oder Lackieren der Parkettfläche für ein gleichmäßiges optisches Erscheinungsbild.

RZ bringt mit „Turbo Protect Extra“ einen wasserbasierten 2K-Versiegelungslack für elastische Bodenbeläge auf den Markt. Aufgrund seiner Chemikalienbeständigkeit eigne sich dieser z.B. für Kliniken, Friseursalons, etc. Betonböden und Bodenbeschichtungen in Betonlook-Optik sind momentan der absolute Trend. In diesem Bereich bieten die mineralische Bodenbeschichtung Arturo Concreta in zehn Naturtönen und die Arturo Color Collection mit 80 Trendfarben auf Basis der Bodensysteme PU2030 und PU2060 Designkonzepte für zahlreiche Einsatzbereiche und große Gestaltungsvielfalt.

www.arturoflooring.de

www.pajarito.de

www.pallmann.net

www.rz-systeme.de

www.uzin.de

www.wolff-tools.de