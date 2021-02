Muro spendet bereits zum dritten Mal an Kinderlachen e. V.,eine der größten Kinderhilfsorganisationen im deutschsprachigen Raum. Die Scheckübergabe erfolgte mit sicherem Abstand im Dezember 2020 in Dortmund an Marc Peine, Hauptgeschäftsführer Kinderlachen e. V. durch Thomas Jouvenal, Leiter Marketing & Vertrieb. Das Unternehmen will sein Engagement im Jahr 2021 fortsetzen.

www.muro-bauprodukte.de