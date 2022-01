Zur Holzbodenbeschichtung bietet Brillux den zweikomponentigen Polyurethan-Acryllack 2K-Aqua Durakett 2394 an. Der wasserbasierte Lack soll mechanischen und chemischen Beanspruchungen standhalten, einen guten Verlauf bieten und einen matten Glanz aufweisen. Durch die wasserbasierte Rezeptur und eine schnelle Durchhärtung fällt die Geruchsentwicklung laut Hersteller gering aus und der zweite Anstrich kann am selben Tag erfolgen. Je nach Wunsch ist die Versiegelung sowohl farblos als auch in einer Vielzahl an Farbtönen erhältlich.

