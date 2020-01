Deutscher Meister im Schnelltapezieren gesucht

Kleister anrühren, Bahnen schneiden und auf die Leiter, fertig, los! Auch in diesem Jahr treffen Malermeister, Gesellen und Azubis des Malerhandwerks wieder aufeinander. Das Ziel? Bei der Deutschen Meisterschaft im Erfurt-Rauhfaser Schnelltapezieren den Besten der Besten zu ermitteln.

Schnelltapezieren erste Hürde: Die Qualifikationsrunde

Wer den Thron besteigen möchte, kommt auch in 2020 nicht an der „Qualifikationsphase“ vorbei. Bei einem von zahlreichen bundesweiten Vorentscheiden heißt es, sich zunächst für das große Finale im Dezember zu qualifizieren. Wie das geht? Indem man zeigt, wie fix man eine bereitgestellte Wand mit Erfurt-Rauhfaser tapezieren kann. Selbstverständlich kommt es dabei aber nicht nur auf Schnelligkeit, sondern auch auf eine einwandfreie Verklebung an. Von Nahtbild bis Deckenabschluss: Professionelles Geschick lautet das Zauberwort – und dieses wird von einer Jury akribisch geprüft und bewertet.

Das Finale im Schnelltapezieren: Deutscher Meister werden und 10.000 Euro gewinnen

Die besten Tapezierer aus jedem Vorkampf ziehen ihr direktes Ticket fürs Finale. Moderiert von Profi-Entertainer Ulli Potofski findet das große Event am 4. Dezember 2020 statt. Natürlich in Wuppertal, der Heimatstadt von Erfurt. Bei bester Stimmung wird sich zeigen, wer wirklich der Beste an der Meisterwand (6m x 2,665m) ist. Also, zur Rolle greifen und mitmachen! Neben dem ruhmreichen Titel sowie dem Hauptgewinn von 10.000 Euro locken übrigens attraktive Sachpreise. Begleitet wird das Event von einer kleinen Messe, bei der sich diverse Industriepartner des Malerhandwerks als Aussteller präsentieren.

Nähere Informationen gibt es unter www.erfurt.com/tms. Reinklicken lohnt sich, denn die Vorentscheide finden das ganze Jahr über statt und die Termine werden laufend aktualisiert und ergänzt. Erfurt ist bei jeder Veranstaltung als Experte vor Ort, genauso wie Tapeziertisch, Kleister, Kleinwerkzeug und natürlich die Rauhfaser. Neben Erfurt treten zudem folgende Partner als Sponsor der Tapeziermeisterschaft auf: Storch, Wagner, tapo-fix, Pufas Werk, Ardex.

29. Januar 2020