Sichere und effiziente Systemlösungen für den Gerüstbau

Sicherheit, Ergonomie und Wirtschaftlichkeit im Gerüstbau sind bei Layher schon immer ein wesentlicher Fokus in der Entwicklungsarbeit. Dazu gehören innovative Systemlösungen – aber auch ein Mehr an Service.

„Unser Ziel ist der Erfolg unserer Kunden“, erklärt Layher Geschäftsführer Wolf Christian Behrbohm. Deshalb entwickelt Layher seine Systeme im Sinne der Philosophie „Layher Lightweight“ kontinuierlich weiter. Zusätzlich gewährleist der Herstellermit wenigen passenden Ausbauteilen auch eine breite Anwendungsvielfalt unserer Systeme Blitz und Allround. Außerdem werden Kunden bei aktuellen Branchenthemen wie der Einführung der neu überarbeiteten Technischen Regel für Betriebswirtschaft (TRBS) 2121 Teil 1 sowie dem Thema Digitalisierung auf der Baustelle unterstützt. „Das Ergebnis stellen wir auf der NordBau in Neumünster umfassend vor. Vom Stahlboden LW, der mit bis zu mehr als zwei Kilogramm Gewichtseinsparung die Ergonomie, aber vor allem die Wirtschaftlichkeit und damit die Rentabilität bei jedem Gerüstbauprojekt deutlich steigert, über passende Ergänzungsbauteile wie die Allround Traggerüstrahmen TG 60 bis hin zu SIM.“

Das ist SIM

SIM steht für Scaffolding Information Modeling und ist ein auf 3D-Modellen basierender Prozess zur Einführung der digitalen Planung im Gerüstbau.

Mit Scaffolding Information Modeling hat Layher für den Gerüstbau einen auf 3D-Modellen basierenden Prozess entwickelt. Dieser umfasst alle wesentlichen Faktoren des Gerüstbaus: von der Planung über die Logistik bis hin zur Ausführung. SIM bietet nicht nur einen Zugang zu BIM, sondern auch Kostentransparenz sowie Planungs- und Terminsicherheit im Gerüstbau – ganz nach dem Motto „what you see is what you get“.

Basis ist die Planungssoftware LayPLAN SUITE, die jedem Anwender je nach Bedarf passende Module bietet. Ein wichtiger Schwerpunkt wird zudem die Neufassung der TRBS 2121 Teil 1 sein. Nach dem Sicherheits-Stammtischen haben Kunden und Interessenten auch auf der NordBau die Möglichkeit, sich fundiert über die wesentlichen Neuerungen und mögliche Maßnahmen beraten zu lassen. „Für den vorlaufenden Seitenschutz bei Fassadengerüsten mit durchgehender Gerüstflucht haben wir beispielsweise mit dem verbesserten MSG sowohl eine flexible temporäre Lösung als auch Systemlösungen wie das I-Geländer für das Blitz Gerüst und das AGS für das Allround-System im Programm. Von den praxisorientierten Neuheiten können sich unsere Besucher bei einem Live-Aufbau selbst überzeugen“, so Behrbohm.

Layher auf der NordBau 2019

Neumünster|11.09.2019-15.09.2019

Halle 5, Stand 5117

27. August 2019