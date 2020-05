Henkel Sommeraktion startet wieder

Am 1. Juni startet die Sommeraktion von Metylan Tapetenkleister. Käufer eines 5-Kilo-Eimers Metylan NP oder TG Power Granulat plus können sich über eine Toolbox extra für Profis freuen. Diese beinhaltet verschiedene Werkzeuge und Produkte aus dem Hause Henkel. Nach einer Corona-bedingten Zwangspause für viele geht es jetzt frisch zurück ans Werk – und dabei möchte Metylan alle Handwerker unterstützen. Die teilnehmenden Aktionsartikel Metylan TG und NP Power Granulat plus gehören zu Henkels Metylan-Produktreihe. Mit dabei ist auch Sista F130 Premium: Der elastische Acrylat-Dichtstoff ist ideal für gering beanspruchte Anschlussfugen im Innen- oder Außenbereich und überzeugt mit Premium-Qualität. Abgerundet wird die Toolbox durch eine Flasche Perwoll Care & Refresh Flüssigwaschmittel. Für die Zugabeaktion gilt: Nur solange der Vorrat reicht und exklusiv beim teilnehmenden Großhandel.

