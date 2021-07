Einmal im Jahr wird im Rahmen des PLUS X AWARD zusätzlich die Sonderauszeichnung „Bestes Produkt des Jahres“ vergeben. Vergeben wird sie an jene Produkte, die in ihrer Gattung in den meisten Kategorien ausgezeichnet wurden und überzeugen konnten. 2021 erhielt der Hersteller Frescolori diese Auszeichnung für den fugenlosen Boden Maranzo. Bereits im November vergangenen Jahres wurde das Produkt in den vier Kategorien „High Quality, Design, Bedienkomfort und Funktionalität“ mit dem PLUS X AWARD ausgezeichnet. Insgesamt haben von 250 Einreichungen aus 80 Branchen 35 Produkte diese Auszeichnung erhalten.

www.frescolori.de