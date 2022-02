Am digitalen „Sopro Innovation Day 2022“ können KundInen die neuesten Produkte des Bauchemieunternehmens live erleben. Die digitale Show wird live am 22. März und am 28. April 2022 abends auf der Sopro-Webseite sowie der Facebook Seite übertragen. Dabei zeigt Sopro allen Teilnehmenden die gezielte Untergrundvorbereitung sowie die fachgerechte Abdichtung bis hin zur perfekten Verlegung und Verfugung von Fliesen- und Natursteinbelägen. Zu den Sopro-Innovationen 2022 zählen unter anderem neue Spachtelmassen wie der Sopro MultiGlättSpachtel, der Sopro TurboFließSpachtel und der Sopro UniversalSpachtelMörtel aber auch neue Abdichtungsprodukte.

www.sopro.com

