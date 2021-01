Sopro Innovation Tour 2021: Neuheiten digital präsentiert

Die Sopro Bauchemie wird ihre Neuprodukte für das Jahr 2021 im Rahmen einer digitalen „Sopro Innovation Tour 2021“ vorstellen. Mit dem neuen, digitalen Format werden den Kunden die aktuellen Neuprodukte der Sopro kurz und kompakt in einer jeweils einstündigen O-LIVE Show präsentiert.

Mittlerweile haben sie sich bereits fest im Branchengeschehen etabliert: Die Sopro O-LIVE Shows – mit denen Sopro einen erfolgreichen digitalen Ersatz für die derzeit Corona-bedingt nicht in gewohnter Form durchführbaren Präsenzveranstaltungen geschaffen hat. Nach der großen und positiven Resonanz auf dieses Format wird Sopro daher nun auch seine, im ersten Halbjahr 2021 auf den Markt kommenden Neuprodukte im Rahmen der digitalen „Sopro Innovation Tour 2021“ präsentieren.

Die Sopro Innovation Tour findet in der 5. und in der 15. Kalenderwoche 2021 statt. Innerhalb dieser beiden Wochen, werden an den fünf Wochentagen die Neuprodukte sowie thematisch dazu passende Produktsysteme im Rahmen einer jeweils einstündigen O-LIVE Show vorgestellt.

Die Palette an Neuheiten reicht von der neu aufgestellten MegaFlex-Linie über den innovativen Sopro DesignFugenEpoxi bis hin zu der einkomponentigen Sopro DichtSchlämme Flex RS und dem Sopro ZR Turbo MAXX 2-K, der neuen, bitumenfreien Abdichtung. Ziel von Sopro ist es, möglichst viele Kunden an diesen Terminen digital so zu informieren, dass sie einen ersten Eindruck von den Neuprodukten erhalten und vor allem deren Nutzen für ihre tägliche Arbeit erkennen. Während der Innovation Tour veranstaltet Sopro zusätzlich ein Gewinnspiel mit attraktiven Preisen auf den Social-Media-Kanälen. Dabei sein lohnt sich also in jedem Fall!

Weitere Informationen zur Sopro Innovation Tour und die entsprechende Anmeldung finden Sie auf www.sopro.com.