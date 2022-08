Mit innovativen Produkten präsentiert sich die Sopro Bauchemie auf der NordBau 2022 in Neumünster. Die Baufachmesse ist vom 7. – 11. September 2022. Die drei megaFlex-S2-Klebersysteme haben eine neue Rezeptur, die für nochmals verbesserte Verarbeitungseigenschaften sowie eine verlängerte Verarbeitungszeit sorgt. Ein Highlight im Bereich der Verfugung ist der extra feine, dekorative Sopro DesignFugenEpoxi – ein Designfugenmörtel und Klebstoff auf Epoxidharzbasis, der sich leicht anmischen und komfortabel einfugen und abwaschen lässt. Mit ihm lässt sich laut Hersteller ein feines, gleichmäßiges und farbbrillantes Fugenbild erzielen – speziell in Bereichen, die mit Feuchtigkeit beaufschlagt sind. Die Sopro-Solitär-F20-Fuge, eine einkomponentige, kunstharzmodifizierte, gebrauchsfertige Pflasterfuge eignet sich besonders für die sichere und einfache Verlegung der heute im Außenbereich immer beliebteren keramischen Terrassenplatten ≥= 2 cm. Zu den in Neumünster gezeigten Produkten zählt auch die Sopro ZR Turbo MAXX 2-K: eine neue, bitumenfreie Abdichtung für alle Anwendungsbereiche. Das standfeste und radondichte Produkt verfügt über cremige Verarbeitungseigenschaften und soll regenfest und druckwasserdicht sein.

Den Messestand der Sopro auf der NordBau 2022 in Neumünster finden Sie in Halle 8 (Stand-Nr. 8410).

