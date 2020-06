Webinare und Live-Shows bei Sopro

Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen. Um auch in Zeiten physischer Distanz den Kunden und Anwendern ganz nahe zu sein, hat man bei Sopro Bauchemie zusätzliche zu den schon bestehenden digitalen Angeboten ein ganz neues online Kommunikationsmedium geschaffen: die „Sopro O-Live Shows“.

Auf diesen bislang einzigartigen Online-Events stehen praktische und anwendungsbezogene Vorführungen im Fokus. Geplant sind darüber hinaus Diskussionsrundenrunden, bei denen auch die Sopro-Systempartner mit eingebunden werden, um so auf unterhaltsame Weise die neusten Informationen zu den aktuellen Themen zu vermitteln.

Über die Webseite kann man sich für die kostenfreien Online Events anmelden. Unter dem Menüpunkt Online-Events können sich Kunden und Interessenten über alle auf dieser Seite veröffentlichten Events informieren und direkt für einzelne Veranstaltungen anmelden. Per E-Mail erhält jeder Teilnehmer dann den Zugangslink für sein gebuchtes Online-Event. Die Live Übertragung der Online-Events über die Facebook Seite bleibt parallel bestehen.

Premiere mit der „Estrich Live Show“

Die erste O-Live Show findet am 25. Juni 2020 in der Zeit von 16:30 bis 17:30 als Äquivalent zur abgesagten EPF-Messe in Feuchtwangen statt. Präsentiert werden auf der „Estrich Live Show“ das innovative Sopro SMART®-System, das Sopro Schnellestrichsortiment sowie die Sopro Designböden. Die Teilnehmer können hier aber nicht nur live dabei sein, chatten und diskutieren, sondern auch eines von fünf attraktiven Werkzeugen des Sopro-Systempartners Collomix gewinnen.

Bereits am 30. Juni 2020 folgt die „Schwimmbad Live Show“. Zwischen 11:00 und 12:00 Uhr heißt es hier „Wie baue ich ein Schwimmbad – Tipps und Tricks für die Baustelle“. Die mit praktischen Demonstrationen untermauerten Themen reichen unter anderem von den Besonderheiten eines Betonbeckens über die Verbundabdichtung und die Keramik bis hin zur Wasseraufbereitung und Reinigung. Durchgeführt wird dieses Event gemeinsam mit den Sopro-Systempartnern AGROB BUCHTAL und DR. NÜSKEN.

Zuvor findet am 29. Juni 2020 (ab 18:00 Uhr) ein weiteres Sopro-Webinar statt. Es bietet wie immer weiterführende, vertiefende und ausführliche Informationen zu den aktuellen Sopro Newsletter „4 Seiten – Das 4×4 der Bauchemie“ – diesmal zum Thema „Innenabdichtung von Kellerwänden“. Auch hier ermöglicht die Chatfunktion des Online-Angebots den direkten Dialog mit den Spezialisten. Das neue 4×4 der Bauchemie (Ausgabe 2/2020) gibt es als Download auf der Homepage.

Weitere Termine sind bereits in Planung und werden auf der Sopro Webseite bekanntgegeben.