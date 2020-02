In Zusammenarbeit mit dem Baustoff-Fachhandel hat Knauf seit Oktober 2019 an rund 20 Handelsstandorten in ganz Deutschland Praxisveranstaltungen für Handwerksprofis durchgeführt. Schwerpunkt der Veranstaltungsreihe Profi Treff XXL waren Spachtellösungen für den Trockenbau.

Im Mittelpunkt des Interesses der Fachhandwerker standen die Top-Trockenbauspachtel von Knauf. Die Produkte und Lösungen sind auf alle Anforderungen im modernen Trockenbau abgestimmt. Im Rahmen der halbtägigen Veranstaltungen stellten die Knauf Spachtel-Experten immer wieder einzelne Produkte in praktischer Anwendung vor. Den Gästen bot sich aber auch die Gelegenheit, selbst Hand anzulegen und die Produkte am Vorführstand zu testen.

Unter dem neuen Label Trockenbau Unlimited hat Knauf sein Know-how zum leistungsfähigen Trockenbau gebündelt. Herzstück ist die Wissensplattform

www.trockenbau-unlimited.de

17. Februar 2020

