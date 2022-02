Spende an Flutgebiete

Die Flutkatastrophe im Sommer 2021 forderte ihren Tribut. Botament hat sich dazu entschlossen, den betroffenen Menschen zu helfen: Im Juli 2021 startete Sven Kirfel, Botament Gebietsleiter für die Region rund um das Ahrtal, eine Aktion für seine Kunden. Je verkaufter Palette Fliesenkleber oder Ausgleichsmasse spendete Botament an eine Organisation, die unterstützend in den Katastrophengebieten unterwegs ist. Geschäftsführer Roland Schepers legte nach und spendete 7.500,00 € an den Verein Helfen helfen e. V. Der Verein unterstützt bei der Bewältigung der Flutfolgen und schafft eine Infrastruktur, um Bedürftige und Helfer zusammen zu bringen und die Spenden zu koordinieren.

