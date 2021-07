Diese Nachricht erreichte uns von Jaeger Lacke, wir finden die Aktion Klasse und teilen diesen Spendenaufruf gerne.

„Die schockierenden Bilder und Meldungen aus Ahrweiler haben uns alle zutiefst berührt. Wir sind fassungslos angesichts der katastrophalen Zerstörungen, die das Unwetter bei unserem Mitbewerber Jansen angerichtet hat.

Hinzu kommt, dass viele Jansen Mitarbeiter/innen auch privat schwer getroffen wurden. Manche haben Ihr Zuhause verloren. Manche sogar Angehörige.

In unseren Gedanken sind wir bei den betroffenen Kolleginnen und Kollegen in Ahrweiler sowie deren Familien und möchten an dieser Stelle unser aufrichtig und tief empfundenes Mitgefühl aussprechen.“

Jaeger Lacke hat ein Spendenkonto für die vom Unwetter betroffenen Mitarbeiter/innen der Firma Jansen sowie deren Familien eingerichtet.

Paypal: jaegerhilft@jaegerlacke.de

VR-Bank Asperg-Markgröningen eG

IBAN: DE02 6046 2808 0044 4330 18

BIC: GENODES1AMT