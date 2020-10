Der Lackhersteller Südwest baut seinen Standort in Böhl-Iggelheim aus. Das neue Logistikzentrum vereint ab 2021 drei Lagerstandorte. Seit 2011 investiert Südwest stetig in diesen Standort. Im Zuge von Sortiments- und Mengenerweiterungen wurde damit die Lagerung an drei unterschiedlichen Orten im Werk notwendig. „Mit unserem Neubau schaffen wir nun einen zentral gelegenen Logistikpunkt“, berichtet Südwest-Geschäftsführer Hans-Jörg von Rhade. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2021 geplant. Auf einer Fläche von 3.200 Quadratmetern entstehen neben 4.000 Palettenplätzen auch eine Kantine sowie Sozial- und Besprechungsräume. „Das zentrale Lager verbessert unsere Lieferfähigkeit mit effizienteren Abläufe deutlich“, erklärt von Rhade. Aufträge lassen sich dann auch in hoher Stückzahl schneller abwickeln.

