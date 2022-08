Im Frühjahr tourten die Experten von Adler Lacke mit ihrer Roadshow durch Deutschland. Unter dem Motto „Streichen Sie noch oder spritzen Sie schon?“ zeigte der Lackhersteller in Kooperation mit Wagner an verschiedenen Standorten Farben-Großhandelspartnern seine neuesten Produkte im Bereich Applikationstechnik. Auch in der Praxis konnten die Besucher die Sprayverfahren auf Modelltüren ausprobieren. Über 140 BesucherInnen verzeichnete Adler Lacke als ein Erfolg der Roadshow.

