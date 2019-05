Die Firma Luik Stukkateur aus Reutlingen erhielt auf der FAF 2019 die Auszeichnung Stuckateur des Jahres 2019 . Der Bundesverband Ausbau und Fassade im ZDB verlieh diesen Titel bereits zum fünften Mal. Der Betrieb überzeugte die Jury durch die Konzentration des Unternehmens auf „Qualität im Hinblick auf Baustoffe, Handwerksleistung und Beratung“. Die Firma hat das Ziel, der Beste unter den Besten zu sein. Laut der Jury führen ein wertvoller handwerklicher Ansatz und ein extrem hochwertiges Leistungsspektrum zu einer qualitätsorientierten Vorbildfunktion für die Branche. Dazu werden die Tradition und die Werte des Handwerks gefördert.

Die Jury hat für das Jahr 2019 zudem zwei Zusatzpreise vergeben. Einen Zusatzpreis erhielt die Firma F. Haussmann GmbH & Co. KG aus Weingarten für digitale Innovation, da sie es versteht, „die Digitalisierung sehr erfolgreich für ihre internen Abläufe erfolgreich und überzeugend einzusetzen“, so die Bewertung der Jury.

Ein Zusatzpreis für Aus- und Weiterbildung ging an Marquardt Umbau Ausbau Fassade aus Herrenberg-Gültstein. Für die Jury war ausschlaggebend, dass die Firma Marquardt „hier breit aufgestellt ist und Vorbildliches für die Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit des Betriebes und der Branche leistet“. Der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro. Die Zusatzpreise sind mit je 2.000 EUR speziell für Mitarbeiterevents dotiert.

Die Vorsitzende der Jury, Prof. Dr.-Ing. Karin Lehmann von der Hochschule Bochum, schätzte auch in der fünften Auslobungsrunde die hohe Qualität der Einreichungen. Für den BAF-Vorsitzenden Rainer König hat sich erneut gezeigt, dass es in Deutschland Stuckateur-Betriebe gibt, „die es bestens verstehen, unser Handwerk in der Öffentlichkeit darzustellen“. Sie verbinden dabei den Mix aus traditioneller Handwerkskunst mit Innovationen und würden den hohen Anforderungen des Marktes und der Bauherren gerecht.

6. Mai 2019