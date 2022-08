Ausbildung ausgezeichnet

Das Traditionsunternehmen Südwest erhält eine Auszeichnung für seinen Einsatz in der dualen Berufsausbildung. Der Arbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz e.V. überreichte zur Azubi-Messe „Sprungbrett Ludwigshafen“ die Urkunde an den Ausbildungsbetrieb. Der Farbenhersteller hat in diesem Jahr erneut drei hochqualifizierte Fachkräfte ausgebildet und setzt auch in Zukunft auf die duale Berufsausbildung und Weiterentwicklung der eigenen Auszubildenden. Dazu sagt Hans-Jörg von Rhade,

der Geschäftsführer der Südwest Lacke + Farben: „Wir wollen jungen Menschen über die gängigen Ausbildungsinhalte hinaus etwas mitgeben, was im Berufsleben unverzichtbar ist: Engagement, Teamgeist, die Freude am stetigen Weiterlernen, aber auch Verantwortungsübernahme und Pflichtgefühl“.

www.suedwest.de