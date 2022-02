Synergieeffekte nutzen

Die Heimtextil findet einmalig als Summer Special vom 21. bis 24. Juni 2022 parallel zum Messeduo Techtextil und Texprocess statt. Aussteller und Einkäufer profitieren zudem von Synergieeffekten zwischen den drei internationalen Messeformaten. „Das Bedürfnis, noch in diesem Jahr endlich wieder zu persönlichen Business-Begegnungen und globalen Neukontakten im Face-to-Face-Austausch zurückzukehren, ist ungebrochen groß – auch wenn das Wiedersehen in diesem Jahr noch in einem anderen Rahmen als gewohnt erfolgen wird“, sagt Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies.

www.heimtextil.messefrankfurt.com