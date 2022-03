Für Jeden etwas drin

Mit der neuen Tapetenkollektion MyHome 2024 bringt Brillux für die kommenden drei Jahre eine Vielzahl an neuen Gestaltungsmöglichkeiten auf den Markt – sowohl für den Privatbereich, als auch für das gehobene Wohnumfeld oder Gewerbeobjekte. Wir werfen einen Blick in die neue Kollektion.

Autorin: Susanne Sachsenmaier-Wahl

Ein bisschen von allem – so könnte man die neue Tapetenkollektion MyHome 2024 von Brillux kurz und treffend beschreiben. Und das soll keineswegs abwertend klingen, sondern vielmehr die Bandbreite der Kollektion beschreiben. Egal, ob man die Wand in einen natürlichen Look hüllen will, etwas Klassisches sucht, ein Anhänger des Industrial Styles ist oder einfach etwas ganz Besonderes möchte, die beiden Musterkarten „MyHome attraction“ und „MyHome passion“ der Kollektion bieten Inspiration für viele Wohnstile. Dabei sind bekannte Tapetenmotive bzw. -muster erfrischend überarbeitet worden – sei es durch glänzende Elemente oder einen 3D-Effekt, der das Muster „zum Greifen nah“ werden lässt.

Tapetenkollektion MyHome 2024: Vier Wohnwelten

Die Musterkarte MyHome attraction ist für den Privatbereich konzipiert und unterteilt sich in vier Wohnwelten. Schlägt man das Musterbuch auf, ist man auch gleich mitten in der Wohnwelt Natural angelangt. Hier warten Tapeten mit malerischen Blattmotiven genauso auf den Betrachter wie dreidimensional wirkende Flechtmuster aus Naturfasern. Abgerundet wird die Wohnwelt durch Muster, die an die natürlichen Textil-/Grastapeten der 70er- und 80er-Jahre erinnern. Die Wohnwelt vermittelt sowohl hinsichtlich der Muster als auch der Farbigkeiten natürliche Harmonie und Naturverbundenheit. Genau das Richtige für alle Naturliebhaber oder diejenigen, die sich das Hygge-Gefühl nach Hause holen wollen.

Nicht nur der traditionsbewusste Malerkunde könnte in der Wohnwelt Classic fündig werden. Hier tummeln sich, wie der Name ja schon andeutet, die Klassiker der Tapetenmuster: Historisch anmutende Ornamente, romantische Blätterranken, geradlinige Blockstreifen, aber auch edle Brokatmuster. Durch moderne Farbstellungen wurde der Staub von den klassischen Mustern abgeschüttelt. Sie kommen in schicken Grau- und Anthrazittönen daher oder bestechen durch einen geheimnisvollen Glanz. Den Inbegriff von Tradition und Moderne verkörpert ein an Brokat erinnerndes Tapetenmotiv, das durch eingearbeitete Schatten plastisch wirkt. Sein dezent glänzendes florales Muster wird auf einem an Stein erinnernden Untergrund perfekt in Szene gesetzt. Das Steinmotiv ist außerdem in verschiedenen Farben auch ohne Brokatmuster erhältlich. Besondere Raffinesse verleihen dem Steinimitat die partiell eingearbeiteten metallisch wirkenden Stellen. Egal, ob in Kombination mit Möbelklassikern oder bewusst im Spannungsfeld mit modernen Einrichtungsgegenständen – mithilfe der Tapeten aus der Wohnwelt Classic werden die Wände elegant, hochwertig, bisweilen sogar extravagant eingekleidet.

Tapetenkollektion MyHome 2024: Eindrucksvolle Wandbilder

Auffällige grafische Muster in ganz unterschiedlichen Farbstellungen bestimmen die Wohnwelt Trendy. Mal sind es aquarellhafte Streifen, die sich diagonal kreuzen und so ein Rautenmuster erzeugen, mal zarte geschwungene Wellenlinien. Pastellfarben sorgen für ein luftig-leichtes Lebensgefühl.

Der Industrial Style scheint ein Dauerbrenner zu sein. Noch immer findet der raue, teilweise marode anmutende Einrichtungsstil eine große Anhängerschaft. Brillux bedient diese mit der Wohnwelt Industrial. Sämtliche Tapetenmotive bestechen durch raue Oberflächen, die an Rost, Beton oder gealterte Putzoberflächen erinnern. Selbstverständlich fehlt auch die Backsteinwand nicht. Neben der typischen Farbstellung in Rot, ist diese auch in Anthrazit, Grau oder Beige erhältlich. Grobe, sandähnliche Strukturen, die partiell auf den Steinen auftauchen, rufen die Assoziation an Salpeter hervor.

Neben den Tapeten der Musterkarte attraction, die allesamt im Eurorollenmaß 0,53 x 10,05 Meter angeboten werden, stehen 32 Digitaldruck-Wandbilder zur Verfügung. Die Bildinhalte sind passend zu den vier Wohnwelten gewählt und reichen von verschiedenen Waldmotiven über Stuck und Fliesen bis hin zu aufgestapelten Holzkisten und großformatigen Mauerimitationen.

In die Breite gegangen

Die zweite Musterkarte MyHome passion richtet sich an den gehobenen Privatbereich sowie den Gewerbebereich. Um eine möglichst nahtfreie Optik in diesen Innenräumen zu erzielen, wurde das bisherige Großformat von 70 Zentimetern Breite (passion L) noch einmal gesteigert. Mit den neuen Rollenbreiten 92 und 106 Zentimeter (passion XL und passion XXL) verbessert Brillux nicht nur die möglichst nahtfreie Optik, sondern kommt auch den Anforderungen des rationellen Arbeitens nach. Passion L will mit allen Sinnen erlebt werden. Deshalb bestechen die Motive nicht nur durch eindrucksvolle Farbigkeiten, die gerne wieder durch Metallics akzentuiert werden, sondern auch durch raffinierte, deutlich fühlbare Strukturen.

Auch passion XL setzt auf Struktur – allerdings auf eine fein geprägte, fast textil anmutende. Das hohe Flächengewicht der Tapeten garantiert nicht nur perfekte Tapezierergebnisse, sondern auch strapazierfähige Oberflächen. Noch strapazierfähiger sind die Tapeten von passion XXL. Dank der hohen Beständigkeit gegenüber Chemikalien lassen sich ihre Oberflächen mit gängigen Desinfektionsmitteln behandeln. 20 Uni-Farbtöne sind innerhalb dieser Tapetenfamilie erhältlich.

Auch passion bietet Digitaldrucktapeten für noch mehr Raumerlebnisse. 2.000 vordefinierte Motive stehen dafür auf der Website von Brillux zur Auswahl. Daneben sind auch eigene Fotomotive realisierbar. Gedruckt werden die Motive im Wunschformat wahlweise auf Glattvlies (seidenglänzend oder tuchmatt) oder auf ein Textilvlies mit Leinwand-Charakter. Weitere Informationen zu den Digitaldrucktapeten erhalten Sie unter www.brillux.de/digitaldruck.