Tausendeste Arbeitsbühne von Hinowa & Dorn Lift

Der Hubarbeitsbühnenhersteller Hinowa hat mit der Auslieferung der 1000. Raupen-Arbeitsbühne einen neuen Meilenstein erreicht. Geliefert wurde eine Lightlift 17.75 Performance IIIS, an den österreichischen Händler Dorn Lift GmbH mit Sitz in Lauterach am Bodensee. Seit rund 20 Jahren ist Dorn Lift mittlerweile Hinowa-Händler und deckt neben Österreich auch Süddeutschland ab. Das Unternehmen mit über 40 Jahren Erfahrung im Arbeitsbühnen-Bereich ist ein wichtiger Bezugspunkt in seinen Einsatzgebieten und bietet seinen Kunden neben Verkauf und Vermietung auch professionelle Unterstützung bei der Besichtigung des jeweiligen Einsatzortes, Schulungen, Kundenservice und Wartung.

www.dornlift.com