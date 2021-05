Thomsit Power Race unterstützt Rückenmarksforschung mit Spenden

Im Rahmen der Jubiläumsaktionen anlässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums startet Thomsit nun im Mai den Power Race. An dem virtuellen Rennen können sich Verarbeiter, Objekteure, Händler und Direktkunden gleichermaßen beteiligen . Pro gelaufenem Kilometer spendet der Hersteller für die „Wings for Life Foundation”, eine Stiftung für Rückenmarksforschung.

Das Power Race

Stattfinden soll das Event vom 1. bis 30. Mai. Teilnehmenkann jeder- allein oder in kleinen Gruppen, je nach örtlichen Corona-Regeln, in verschiedenen muskelgetriebenen Sportarten wie Laufen, Radfahren, Wan­dern, Walken, oder Kajakfahren . Jeder Teilnehmer lädt ein Bild und einen Nachweis für seine erbrachten Kilometer (z.B. Smartwatch-Ergebnis) unter www.thomsit-75-jahre.de/power-race hoch. Thomsit spendet pro geleistetem Kilometer einen Betrag an die Wings for Life Foundation. Unter allen Teilnehmern werden 75 Jubiläums-T-Shirts verlost.

Wings for Life ist eine gemeinnützige, staatlich anerkannte Stiftung für Rücken­marksforschung mit dem Ziel, eine Heilung für Querschnittslähmung zu finden. Dazu fördert die Stiftung mit Hilfe von Spendengeldern weltweit aussichtsreiche Forschungsprojekte und klinische Studien zur Heilung des verletzten Rücken­marks.

Aktionen 20201

Die Kunden profitieren von gleich mehreren Jubiläumsaktivitäten im Verlauf des Jahres 2021. Neben verschiedenen Verkaufsaktionen im Frühjahr und im Herbst sowie weiteren Specials im Prämienshop startete Thomsit mit dem 75-Jahre-Gewinnspiel im März. Jeder Teilnehmer reicht ein (Objekt-)Foto ein, auf dem die Verarbei­tung von THOMSIT-Produkten bzw. die Marke sichtbar wird und schildert seine Erfahrungen in Bezug auf 75 Jahre Thomsit. Unter allen Einsendern wird monatlich ein Gewinner ausgelost; am Ende des Gewinnspiels im Herbst 2021 steht die Chance auf den Hauptgewinn, ein Vespa-Motorroller.

Holger Sommer, Director Business Unit Floor Laying Systems erklärt: „Wir möchten im Jubiläumsjahr nicht nur feiern, sondern auch etwas zurückgeben. Eine Quer­schnittslähmung kann jeden treffen und ist ein schwerer Schicksalsschlag für die Betroffenen. Wir freuen uns, mit unserer Spende einen kleinen Beitrag für die Forschung zur Heilung von Rückenmarksverletzungen leisten zu können. Jeder Kilometer zählt!“