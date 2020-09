THOMSIT startet neues Prämienprogramm take-it!

THOMSIT hat heute ihr einzigartiges Prä­mienprogramm für die Verarbeiter in Deutschland vorgestellt. Kunden können beim Kauf von THOMSIT-Produkten über den Fachhandel Punkte sammeln und diese gegen eine Vielzahl an Prämien einlösen.

Die Teilnahmeregeln für das Prämienprogramm sind einfach, Interes­senten können sich kostenlos auf der Website des neuen take-it!-Prämienshops auf www.thomsit-take-it.de oder über die THOMSIT take-it! App anmelden. Teilnahmeberechtigt sind alle eingetragenen Hand­werksbetriebe1. Nach dem Kauf von wertungsrelevanten Produkten über den Fachhandel lädt der Kunde seinen Lieferschein auf der Website www.thomsit-take-it.de hoch und sammelt so Punkte. Zusätzliche Punkte lassen sich auch durch die Teilnahme an Schulun­gen/ Seminaren ab 2021 oder bei speziellen Verkaufsaktionen über das Prämienprogramm sammeln. Die Punkte können dann im Prämienshop in Prämien oder Gutscheine eingelöst werden.

Holger Sommer, Director, Business Management Floor Laying Europe bei Thomsit: „Mit take-it! können wir unseren Kunden ein einzigartiges Prämienprogramm anbieten. Das neue Programm bein­haltet jede Menge erstklassige Prämien und zusätzliche Extras. Machen Sie mit, es ist lohnt sich!“

Zum Start des Prämienprogramms veranstaltet der Hersteller ein Willkom­mens-Gewinnspiel, bei dem Baustellenradios und Extra­punkte verlost werden. Weitere 500 Extrapunkte erhalten die Teilneh­mer für das Hochladen des ersten gültigen Lieferscheins.

Das Prämiensortiment ist mit über 4.000 Artikeln sehr vielfältig: spezielle Prämien wie z.B. Baustellenradios, verschiedene Sachprä­mien vom Gasgrill über Haushaltswaren, Kinderspielzeug bis hin zu Technik-Highlights sowie Amazon- oder Tankgutscheine. Damit bietet das Prämiensortiment für jeden etwas und auch eine kleinere Anzahl an Punkten kann schon sehr schnell erreicht und für eine Prämie eingelöst werden.