Die neue Midnight-Edition von Küberit mit ihrer matten, RAL-9005- schwarzen pulverbeschichteten Oberfläche unterscheidet sich optisch von allen anderen Profilen, technisch sind sie in der gewohnt hohen Küberit-Qualität. Die schwarze Pulverbeschichtung der Aluminium-Profile verfügt über eine mindestens so hohe Abriebstufe wie eloxierte Profile. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und schmutzabweisend. Sorge, dass sich die Farbe unmittelbar abträgt, muss man also nicht haben. Die Profile und Leisten der Midnight-Edition sind technisch betrachtet alte Bekannte. Denn in anderen Optiken sind die zahlreichen Übergangs-, Winkel- und Treppenkantenprofile, die entsprechenden Endstücke und Außenecken, die Wand- und Tapetenprofile, die Doppel-K Profile, die Anpassungs-, Abschluss- und Einfassprofile und die Treppenstangen mit Eichelknöpfen schon länger im Sortiment. Die neue Edition hat Hersteller Küberit so zusammengesetzt, dass die schwarzen Profile und Leisten einen Großteil der Einbausituationen mit abdecken.

