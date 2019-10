Mit einer „Medallion of Excellence“ und dem siebten Rang in der Gesamtwertung ist Stuckateur Tobias Schmider von den WorldSkills 2019 zurückgekehrt. Am Ende reichte es mit 701 erreichten Punkten für den 20-Jährigen aus dem deutschen Nationalteam der Stuckateure knapp nicht aufs Siegerpodest. Tobias Schmider zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden. „Es war insgesamt eine tolle Erfahrung. Was ich aus der Vorbereitung auf diese WorldSkills als auch aus den Wettbewerben selbst mitgenommen habe, bringt mich in meinem gesamten Berufsleben weiter“, so der 20-Jährige.

2. Oktober 2019