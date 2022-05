Top-Ausbilder

Südwest Lacke hat erneut das Qualitätssiegel Top Ausbildung der IHK Pfalz erhalten. Somit gehört das Unternehmen nachweislich zu den besten Ausbildungsbetrieben in Rheinland-Pfalz. Südwest überzeugte mit Praxisnähe, Weiterbildungsangeboten und einer Vergütung über Tarif. Positiv bewertet wurden zudem der wertschätzende Umgang im Betrieb und das hohe Maß an Eigenverantwortung, das an die Auszubildenden durch eigene Projekte vermittelt wird. Südwest-Geschäftsführer Hans-Jörg von Rhade freute sich über die Re-Zertifizierung: „Wir wollen jungen Menschen über die gängigen Ausbildungsinhalte hinaus etwas mitgeben, was im Berufsleben unverzichtbar ist: Engagement, Teamgeist und die Freude am stetigen Weiterlernen. Das Siegel bestätigt, dass wir für dieses Ziel genau auf dem richtigen Weg sind.“

