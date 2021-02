RAL Farben hat seinen Trendreport RAL Colour Feeling 2021+ vorgestellt. Entwickelt wurde er gemeinsam mit der Hochschule für angewandte Wissenschaft & Kunst in Hildesheim. Er soll Gestalter und Architekten in ihrer Arbeit unterstützen.

Fotos: RAL

Umdenken und Gestalten: Dazu soll die Farbwelt des neuen Trendreports anregen. Durch das Verwischen der Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem, Aktion und Regeneration, Globalem und Neutralem entstehen laut Verfasser neue zwischenmenschliche Lebensräume. Der neue 15-teilige Farbraum will Anregungen geben, diese Lebensräume durch entsprechende Farbkombinationen zukunftsorientiert zu gestalten. Umdenken (reThink) bezieht sich dabei auf die Auseinandersetzung mit den Themen unserer Zeit – insbesondere darauf, wie wir in Zukunft leben und arbeiten wollen – und die damit verbundenen Farben. Gestalten (Create) ist die Aufforderung an alle Gestaltenden, diese Farbwelt in ihre Projekte zu integrieren.

Trendreport RAL Colour Feeling 2021+

Das Ziel des RAL Colour Feeling 2021+ besteht nicht allein darin, Trendfarben zu definieren. Vielmehr geht es darum, ein aktuelles bis zukunftsorientiertes Farbprofil zu entwickeln, das gestalterische Möglichkeiten eröffnet, anstatt diese einzuschränken. Die Farben beruhen auf der Auswertung gesellschaftlicher, technischer und gestalterischer Trends der letzten 50 Jahre. Sie berücksichtigen auch grundlegende Gestaltungskategorien und detaillierte Studien zur Farbenwirkung und Farbempfindung. Auch in diesem Jahr ist der Trendreport RAL Colour Feeling 2021+ das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen RAL Farben und dem Institut International Trendscouting an der Hochschule für angewandte Wissenschaft & Kunst in Hildesheim.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit wird von Gestaltung leichte Kombinierbarkeit und Langlebigkeit verlangt. reThink will deshalb zur Schaffung von Räumen und Produkten anregen, die einen langfristigen Mehrwert erzeugen. Die Farbpalette ist in das moderne RAL-Design-System plus eingebunden und soll zum Fühlen, Nachdenken, Umdenken und freien Kombinieren einladen. Dezente Farben und sinnliche Oberflächen schaffen dabei einen Ausgleich zur Digitalisierung und Reizüberflutung des Alltags. Durch matte Nuancen, die an Kalkfarben erinnern, und chromatische Schattentöne entstehen vielseitige Harmonien, wobei leere Flächen durch Ton-in-Ton-Kombinationen dezent moduliert werden. Helle bis mittlere Tonalitäten verleihen dem Farbraum zugleich Leichtigkeit und Stabilität. Auch die Materialien vermitteln Stärke und Sensitivität. Insgesamt steht reThink für einen leicht umsetzbaren, humanen Umgang mit Farbe.

Zu den Farbwelten