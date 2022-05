Unterstützung bei der Selbständigkeit

Brillux erneuert das Erscheinungsbild des Existenzgründer-Pakets. Neben einer modernen Ansprache an gründungswillige MalerInnen erhalten diese umfangreiche Leistungen für einen professionellen Firmenauftritt.

So unterschiedlich der Hintergrund einer Existenzgründung, so vergleichbar das Bedürfnis nach einem neuen Außenauftritt. Doch der Aufwand für ein zeitgemäßes Erscheinungsbild stellt häufig eine Hürde dar. „Mit unserem Leistungsangebot stehen wir von Beginn an denjenigen zur Seite, die den Schritt in die Selbständigkeit wagen“, sagt David Recker, Gruppenleiter Marketing Customer Experience. Brillux unterstützt mit einem umfangreichen Leistungspaket. Darin enthalten sind die Koordinierung, Gestaltung und Erstellung der werblichen Grundausstattung. Dazu zählt u. a.die individuelle Logoentwicklung. ExistenzgründerInnen erhalten zudem Design und Druck von Visitenkarten und Briefbögen, ein Layout für die Fahrzeugbeschriftung sowie die Erstellung einer Website – alles aus einer Hand mit professioneller Grafik und festen Ansprechpersonen. Der Farbhersteller legt dabei Wert auf die schnelle Umsetzung der Maßnahmen. Dadurch sparen junge Selbständige Zeit und Kosten und können ihr Kerngeschäft aufbauen. Mit einer einmaligen Kostenpauschale von 850 Euro haben ExistenzgründerInnen Zugriff auf den Service. Sie müssen den Betrag erst nach zwölf Monaten begleichen. Oder sie nehmen die Rückvergütung in Anspruch. Brillux bietet diese in Höhe von zehn Prozent des Jahresumsatzes bis maximal zur Höhe des Existenzgründerpaket-Preises an. So entstehen unter Umständen keine Kosten.

www.brillux.de/existenzgruender

