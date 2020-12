Unter der Kampagne „Technik für die Besten“ begleitet Wagner seit kurzem das deutsche Maler Nationalteam auf dem Weg zu den europäischen Berufsmeisterschaften. Die strategische Partnerschaft umfasst Produkttrainings sowie die Ausstattung mit Trainingsgeräten. Im September war das Nationalteam dazu vor Ort bei Wagner am Bodensee, um einen zweitägigen Workshop an der Wettkampfmaschine zu absolvieren. Die Teammitglieder Jaqueline Kuhn (22), Hauke Max Eder (22), Vivien Deichmeier (25) und Raphael Stöckl (20), sowie Bundestrainer Matthias List wurde nicht nur das Gerät und die Tipps und Tricks im Umgang mit Airless-Geräten nähergebracht, Malermeister und Anwendungstechniker Pierre Moll hat gemeinsam mit den Teilnehmern die Wettkampfbedingungen nachgebildet. Bereits Ende 2019 verkündeten die EuroSkills und Wagner eine gemeinsame Kooperation, bei der Wagner als Offizieller Ausrüster (Official Supplier) die Gerätetechnik für den Wettkampf der Maler und Lackierer stellt. Bei den durch die Corona-Pandemie auf 2021 verschobenen Euroskills 2020 kommt die MembranpumpeSuperFinish 23 Plus zum Einsatz.

