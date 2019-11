Die QDeV-Mitgliedsunternehmen haben die Fortführung der erfolgreichen Branchenkampagne „dämmen-lohnt-sich“ bei ihrer Jahresversammlung in Frankfurt/Main nun auch offiziell um drei Jahre, also bis mindestens 2022, verlängert.

Die DEUTSCHE ROCKWOOL, seit drei Jahren bereits Förderer der Initiative, wird ab 1. Januar 2020 ordentliches Mitglied im QDeV. Erstmals an Bord sind ab demselben Zeitraum verschiedene Unternehmen, welche die Brancheninitiative unterstützen.

Lothar Bombös, Vorsitzender des Vorstands im QDeV, wertet das erneute Commitment der Mitglieds-unternehmen als Bestätigung der jahrelang erfolgreichen Arbeit. „Die Mitglieder würdigen mit ihrem neuen Auftrag an den QDeV den nachweisbaren Mehrwert, den die Initiative ihren Häusern seit 2014 erbracht hat. Das ist wiederum ein starkes Signal für die gesamte Branche!“

Besonders erfreut zeigt sich der QDeV-Vorstand über das neue Mitglied DEUTSCHE ROCKWOOL, das seit September 2016 bereits als Förderer des QDeV fungiert. Für Volker Christmann, Vorsitzender der Geschäftsführung DEUTSCHE ROCKWOOL, ist ein Engagement als Vollmitglied im QDeV ein weiterer logischer Schritt auf dem vor Jahren begonnenen Weg der ROCKWOOL Gruppe zu nachhaltigem Handeln im Dienst des Klimaschutzes: „Als Mitglied des QDeV können wir aktiv daran mitwirken, das Bewusstsein für die Rolle hochwertig gedämmter Gebäude im Klimaschutz in Politik und Gesellschaft zu wecken und zu stärken. Die Arbeit des QDeV liegt uns sehr am Herzen.“

Mindestens vier neue Unterstützer

Mit der Keimfarben GmbH (Diedorf bei Augsburg) stößt ein weiterer namhafter Hersteller zu dämmen-lohnt-sich. Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 wird der Farbenhersteller und Spezialist im mineralischen Bautenschutz (für Fassaden und Innenraum) Partner. Ebenfalls neuer Unterstützer ist die GIMA GmbH & Co. (Herrieden-Neunstetten), ein Systemanbieter für das Maler-, Stuck-, Putz- und Trockenbauhandwerk, der auch Dämmsysteme für Fassaden und Innenausbau im Sortiment hat.

Zudem treten die APU AG, ein Hersteller von Putzanschlussprofilen für den Innen- und Außenputz sowie für WDVS mit Sitz in Schaffhausen in der Schweiz und Werken in Deutschland (Schönberg/ Niederbayern), sowie die Firma KP-TEC Profiltechnik GmbH (Feistritz an der Drau/Österreich) dem Kreis der Kampagnenmitglieder bei. KP-TEC handelt mit WDVS-Komponenten wie Wärmedämm-Putzleisten und ist in der Metallverarbeitung tätig. Als langjährige Unterstützer weiterhin aktiv sind die Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG sowie der Dübelhersteller EJOT Holding GmbH & Co. KG. Auch weitere Interessenten sind mit dem QDeV mit der Absicht einer Partnerschaft im Gespräch.

Erfolge auch auf politischer Bühne

Gerade vor dem Hintergrund anstehender Richtungsentscheidungen bei Energie und Klima hat sich der QDeV über das „Aktionsbündnis für mehr Klimaschutz und Energieeffizienz im Gebäudebereich“

in den vergangenen Monaten vor und hinter den Kulissen intensiv in den politischen Gestaltungsprozess eingeschaltet. Als Erfolg kann die Initiative die Mitwirkung am Zustandekommen einer steuerlichen Absetzbarkeit der energetischen Gebäudesanierung verbuchen. „Hier haben wir zusammen mit anderen Interessenvertretern zielgerichtet und an entscheidender Stelle unsere guten Argumente eingebracht. Dass die steuerliche Abschreibung, obwohl mehrfach totgesagt, nun doch in das Klimapaket der Bundesregierung Eingang gefunden hat, ist als großer Erfolg zu werten“, sagt Klaus W. Körner, Vorstandsmitglied im QDeV und Gründer des zweckgebundenen Aktionsbündnisses.

„Mit diesen vielen guten Nachrichten stehen die Signale für unsere Brancheninitiative auf grün!“, freut sich Frank Dusny, Vorstandsmitglied im QDeV. „Wir haben damit einmal mehr die Bestätigung einer guten und erfolgreichen Arbeit und ein starkes Mandat für die Zukunft!“

10. November 2019