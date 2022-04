Veränderung als Chance

Mit der Veranstaltung Layher Live möchte der Systemgerüstspezialist aktuelle Branchenthemen aufgreifen und konkrete Anregungen mit hohem Praxisbezug geben. Im Thema Ablaufoptimierung sieht Behrbohm einen wichtigen Erfolgsfaktor für die Zukunft, denn die einzige Konstante sei die Veränderung: „Sich verändernde Marktanforderungen, neue rechtliche oder auch gesellschaftliche Rahmenbedingungen und nicht zuletzt der Fachkräftemangel machen es erforderlich, Prozesse und Abläufe regelmäßig zu überprüfen. Und zwar unabhängig von der Unternehmensgröße“, betonte er während seiner Begrüßung. Auch Michael Kempf bekräftigte in seinem Impulsvortrag „Zeitalter der Umgestaltung“, dass Änderungsfähigkeit heutzutage zu den Kernkompetenzen zähle. Mit der bewährten Formel „Sicherheit, Fokus, Erfolg und Ziel“ zeigte er auf einfache Weise auf, wie sich neue Abläufe in Firmen erfolgreich verankern lassen. „Den ersten Schritt zu machen und Mut zu beweisen“ ist für den zweiten Keynote Speaker Benedikt Böhm ebenfalls essentiell, um sich am Markt einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen. Mit der richtigen Vorbereitung gelänge der Weg an die Spitze – sowohl beim Extrembergsteigen als auch im Gerüstbau. Dies wurde auch von den Branchenexperten Christoph Grimberg, Tobias Hansjürgens und Peter Schüttler bestätigt. Einfach Schritt für Schritt anzufangen und Mitarbeiter dabei mitzunehmen und einzubinden sei ebenso wichtig wie Optimierungspotentiale – beispielsweise in der Logistik – zu erkennen und umzusetzen. Bei der Frage, in welchen Bereichen die notwendigsten Veränderungen gesehen werden, waren sich die Zuschauer im Zuge der interaktiven Umfragen schnell einig: Knapp 80 Prozent entschieden sich für die Faktoren Mitarbeiterqualifizierung und Logistik.

