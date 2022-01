Am 11. Februar 2022 geht Layher von 14 bis 16 Uhr wieder live. Interessenten erwartet ein Programm mit kompakten Impulsvorträgen und interaktiven Diskussionsrunden. Mit „Gerüstbau im Wandel – Ablaufoptimierung als Chance“ steht ein Branchenthema im Fokus. „ Prozessoptimierung wird meist mit dem produzierenden Gewerbe in Verbindung gebracht. Doch auch im Gerüstbau müssen Prozesse und Abläufe regelmäßig überprüft und gegebenenfalls weiterentwickelt werden, denn die Marktanforderungen verändern sich und auch die Anforderungen an Sicherheit und Effizienz steigen ständig“, so Layher Geschäftsführer Wolf Christian Behrbohm. Extrem-Bergsteiger und Geschäftsführer der Sportmarke Dynafit Benedikt Böhm befasst sich in seinem Impulsvortrag „Speedbergsteigen – Optimierung, um zu überleben“ mit der Frage, was der Begriff „Optimierung“ in der Welt des Extrembergsteigens bedeutet. Mit Christoph Grimberg von der Schulz Gerüstbau GmbH & Co. KG, Tobias Hansjürgens (Gerüstbau der Nietiedt Gerüstbau GmbH) und Peter Schüttler von der Schüttler Gerüstbau GmbH stehen darüber hinaus erfahrene Branchenkenner für die Diskussionsrunden zur Verfügung. Die Podiumsteilnehmer geben zudem praktische Tipps, zeigen neue Möglichkeiten auf und beantworten konkrete Fragen der Zuschauer.

www.layher.live