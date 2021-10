Vliestapetenkollektion von A. S. Création

A. S. Création präsentiert seine neue Vliestapetenkollektion „Titanium 3“. Grafische Motive im 3-D-Look sollen für ein modernes und stilvolles Ambiente sorgen. Das wird durch die strukturierte und matt-glänzende Oberfläche hervorgehoben. Sanfte Farben in Beige und Weiß treffen auf kräftige Farbhighlights in Braun, Petrol, Grau, Schwarz und Metallics. Die Kollektion umfasst 69 Dekore. Alle Muster lassen sich mit passenden Unis kombinieren und machen so individuelles Wohnen möglich. Um ihrem Namen „Titanium 3“ gerecht zu werden, zeichnen sich die Vliestapeten durch eine robuste und scheuerbeständige Oberfläche aus, bei der sich Verschmutzungen mit einer milden Seifenlösung und einer weichen Bürste leicht entfernen lassen.