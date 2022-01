Wandgestaltung im Natur-Landhaus - Malerblatt online

Zur Ruhe kommen und neue Kraft tanken – dazu lädt das renovierte Natur-Landhaus Krone im Allgäu ein. Großzügige Räume und die individuelle Wandgestaltung sollen für eine hochwertige und natürliche Atmosphäre sorgen.

Autor: Katharina Mandlinger | Fotos: Dominik Berchtold

Seit Mai 2021 bietet das Hotel, dessen Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, seinen Besuchern ein weiteres Highlight: Eine großzügige Panorama-Feuerlounge in einem historischen Stallgewölbe lädt zum Verweilen ein – zum Beispiel bei einem guten Glas Wein in einer der heimeligen Sitznischen, oder beim Schmökern in einem Buch am knisternden Feuer des Alkovens.

Modern trifft rustikal

Auf beeindruckende Weise vereint die neue Lounge Tradition und Moderne ineinander. Natürliche Materialien, beruhigende Sand- und Grautöne und gezielt eingesetzte Holzelemente fügen sich zeitlos-modern ineinander und vermitteln zugleich wohlige Gemütlichkeit mit einem rustikalen, alpenländischen Touch. „Als Green-Sign-zertifiziertes Hotel legen wir größten Wert auf Natürlichkeit, Regionalität und Saisonalität“, erläutert Hotel-Inhaber Frank Übelhör. „Das sollte natürlich auch unsere neue Lounge widerspiegeln.“

Entstanden ist die Lounge während einer pandemiebedingten Zwangspause im Gastbetrieb: Das Hotelteam nutzte die Zeit des Lockdowns, um zwei ehemalige Gästezimmer sowie eine angrenzende Stube zurückzubauen und dort die neue Lounge zu schaffen.

Von Hand mit einem Kompressor legten sie dafür das Originalgewölbe des ursprünglichen Stalls von 1912 frei. 35 Tonnen Schutt, Dreck und Staub wurden entsorgt, zwölf Tonnen Stahl dagegen neu eingebaut, ebenso wie Elektro- und Wasserleitungen, Dämmung, Estrich und Holzboden.

Individuelle Wandgestaltung

Für die Gestaltung der Wände holte Übelhör den in der Region ansässigen Malerbetrieb Beck-Farbe ins Boot: Malermeister Hermann Beck und sein Team übernehmen seit Jahren immer wieder Arbeiten im Hotel und wissen um den besonderen Anspruch des Hauses in Sachen Hochwertigkeit, Natürlichkeit und Nachhaltigkeit. Um diesem auch in der neuen Lounge Rechnung zu tragen, setzten sie bei der Wandgestaltung auf Art Nobile, einem pastösen, verarbeitungsfertigen Innenputz auf Silikatbasis. Dank einem enthaltenen Natursteingranulat, das im Wechsellicht dezent perlmuttfarben glitzert, entsteht ein eleganter Terrazzo-Effekt. „Art Nobile als Rohbasis eignet sich perfekt dafür, individuelle Wandflächen zu erzeugen“, erklärt Fachberater Florian Högg, der das Projekt von Alligator-Seite aus betreut hat. „Das Produkt lässt sich auf verschiedenste Weisen mit der Kelle verarbeiten, abkratzen, modellieren oder verwaschen. In Verbindung mit unserem Tönservice lassen sich über 34 weitere Farbtöne realisieren. Da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die leichte Körnung des Putzes sorgt dabei für eine dezente, natürliche Anmutung.“

Wandgestaltung: Auftragen, modellieren und fertig

Damit sich der Kunde ein Bild von der späteren Optik und Haptik der Wandflächen machen konnte, erstellte Malermeister Beck zum Einstieg zunächst einige Musterplatten und fertigte später, zur Verfeinerung der Auswahl, einige Musterflächen an der Wand an. Und dann konnte es in die Umsetzung gehen: Rund 80 Quadratmeter Wandfläche setzten Beck und seine Mitarbeiter in der weitläufigen Lounge mit Art Nobile um. „Das Produkt erzeugt nicht nur eine schöne Optik, sondern ist auch in der Verarbeitung super: Auftragen, in der gewünschten Weise modellieren – fertig“, berichtet er. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die natürlich-dezente Wandgestaltung trägt heute ihren Teil zur Rundum-Wohlfühl Atmosphäre des neuen Raumes bei. „Die Lounge ist ein echtes Schmuckkastl geworden“, resümiert Hotelier Übelhör. „Unsere Gäste verbringen dort gerne entspannte Stunden und wir freuen uns über das super Feedback.“

PraxisPlus Bautafel Objekt: Natur-Landhaus Krone, Maierhöfen im Allgäu

Bauherr: Frank Übelhör, Natur-Landhaus Krone

ausführender Betrieb: Beck-Farbe, Argenbühl-Ratzenried

Alligator-Fachberater: Florian Högg

