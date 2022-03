Wechsel bei Schlau

Nach 45 Jahren Tätigkeit in der Unternehmensgruppe Brüder Schlau hat sich Wernfried Fesenberg zum 1. März 2022 in den Ruhestand verabschiedet. Seine Aufgaben übergab er an die Category Managerinnen Krystina Geis und Stephanie Huesmann, die beide zum 1. Januar 2022 in das Unternehmen eingetreten sind. „Ich danke den Geschäftspartnern ganz herzlich für die jahrelange und vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die vielen angenehmen und konstruktiven Gespräche, die mir Freude bereitet, aber auch einige Herausforderungen mit sich gebracht haben“, so Wernfried Fesenberg, der für sein hervorragendes Netzwerk sowie stets als integrer Verhandlungspartner bekannt war: „Die Kontakte und Verbindungen, die über die Jahre entstanden sind, werden mir sicherlich fehlen.“ Mit seinen Nachfolgerinnen soll eine jüngere Zielgruppe gewonnen werden sowie die Alleinstellungsmerkmale der Unternehmensgruppe Brüder Schlau stärker herausgestellt werden.

